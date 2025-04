LIVE FCIN1908/ Barcellona-Inter, Inzaghi: “L’ultima settimana non cancella quattro anni”

L’attesa cresce per Barcellona-Inter. I nerazzurri sono appena arrivati in terra spagnola, dove a breve sarà il momento delle parole di rito in conferenza stampa. Spazio ovviamente a Simone Inzaghi, che presenterà la gara di domani sera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall’inviato di Fcinter1998.it: "Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, l'ultima settimana non cancella il lavoro di 4 anni con tantissimi paletti e grandissima chiarezza. E' stata una stagione entusiasmante, al di là delle ultime partite. Potevamo far meglio, le abbiamo analizzate. Siamo comunque qui a competere su ogni obiettivo quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare tra le prime quattro in Italia. Siamo riusciti a fare qualcosa in cui io speravo, ma siamo andati al di là delle più rosee aspettative".