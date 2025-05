PSG, Dembélé: “Orgogliosi della finale, Inter top club. Pavard e Thuram…”

Dopo le tre voci di casa Inter, spazio ad altrettanti punti di vista anche per il Paris Saint-Germain. Al fianco di Luis Enrique in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Champions League con l'Inter, ci saranno Marquinhos e Dembélé. Qui le parole dell'attaccante, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Allianz Arena.

Cosa significa per te essere arrivati in finale di Champions League?

"Come ho detto più volte, sono contento di essere arrivato in finale. Abbiamo lavorato sodo, non è stato semplice. Abbiamo fatto la differenza nella seconda parte dell'annata".

"No, me lo chiedete spesso: non so cosa sarebbe successo se Kylian fosse rimasto. Lui aveva un sogno, di giocare nel Real Madrid: lui è andato, ma il PSG va avanti. C'è un prima, un durante e un dopo Mbappè: ora ci concentriamo su cosa fare".