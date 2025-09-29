Inter-Slavia Praga, Provod: “Qui per la terza volta contro i nostri idoli”

Le parole del calciatore ceco in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League

Daniele Vitiello Redattore/inviato 29 settembre 2025 (modifica il 29 settembre 2025 | 17:24)

C'è anche Lukas Provod in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Slavia Praga. Qui le sue parole, a breve, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza: "Questo stadio è magico, uno dei più belli in cui ho giocato. Trasmette un'atmosfera particolare. Io sono molto felice di poter giocare qui per la terza volta, ogni volta è una partita diversa, ma spero domani riusciremo a dimostrare la nostra forza, portando a casa un risultato".

Cosa hai percepito qui la prima volta?

"L'allenatore mi ha gettato nella mischia, gli sono stato grato per l'opportunità. Avevo poca esperienza, nel frattempo ho imparato tanto, per cui spero di poter dare il mio contributo".

Cosa cambiare rispetto alla gara col Bodo?

"Non dobbiamo perdere la nostra superiorità. E' una partita diversa, perché giochiamo fuori casa. Spero saremo organizzati allo stesso modo, ma spero anche miglioreremo, anche difendendo meglio. Dobbiamo organizzare meglio la nostra difesa, speriamo di poter fare un'ottima prestazione".

Come giudichi il percorso fatto finora?

"Certe valutazioni si fanno soltanto a fine carriera. Io sono felice di essere qui per la terza volta, è un sogno raggiunto. Sono felice di giocare contro questi giocatori, è incredibile per noi poterci confrontare con giocatori che da piccoli guardavamo come degli idoli. La partita contro di noi è davvero spettacolare. Ora rispetto alla prima volta qui ho più esperienza, spero di poter aiutare i più giovani che domani scenderanno in campo al Meazza per la prima volta".