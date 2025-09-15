Il centrocampista italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Borussia e dopo la vittoria sulla squadra nerazzurra

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 16:52)

«Sicuramente arriviamo molto carichi, la gara con l'Inter ci dà entusiasmo. abbiamo vinto ed è una cosa bellissima. Siamo carichi e fiduciosi e ora c'è la Champions, in casa nostra. Ci sarà una bella atmosfera e sentire quella musichetta sarà speciale. Credo che ci voglia equilibrio: analizziamo le cose sbagliate contro i nerazzurri e quelle buone. Si prende il buono e anche quelle meno buone, bisogna quindi usare la fiducia avuta ma abbiamo preso tre gol e le valutazioni vanno fatte bene». Così Manuel Locatelliha parlato nella conferenza stampa che precede la prima gara di CL della Juve contro il Borussia Dortmund. «Il gruppo è sano, ci alleniamo bene e vogliamo approcciare al cento per cento a questa competizione. Sarà sicuramente bello e fondamentale partire bene», ha aggiunto il giocatore.

«Ricordo con piacere il rigore che è valso il ritorno in CL, una cosa che ricordo con piacere, ma è stato merito di tutti. Ci siamo uniti come squadra. Che percezione abbiamo sulla stagione? Credo che è chiaro che ci sono delle squadre più forti di noi perch hanno giocatori più forti. Ma quando siamo compatti siamo una squadra che ha voglia di fare e lavorare. La Champions è una competizione particolare e l'anno scorso ci sono state sorprese. Non dovranno mancare entusiasmo e voglia di fare squadra, poi vedremo», ha aggiunto.

«Più forti dell'anno scorso? Sono tre partite ancora ed è difficile fare valutazioni. Siamo tanta squadra, siamo un gruppo puro, stiamo bene con il mister. Ricominciare con lui e con lo staff è un vantaggio ed è stato importante anche legare al Mondiale. Forse siamo più gruppo rispetto all'anno scorso. Questo sì. In Europa calcio più offensivo? Le statistiche non mentono e la CL è diversa dal campionato, è più corta ed è difficile con squadre che giocano in maniera diversa. Non so qual è il segreto per vincere. Ha vinto il PSG anche per le parate di Donnarumma e non solo per l'attacco, quindi, è difficile dire qual è il segreto per vincere la CL», ha detto ancora il centrocampista della Juve e dell'Italia.

(Fonte: juventus.com)