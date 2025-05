Lotito: “Lazio? Non desisto. Ho visto diverse coppe ma non lo scudetto”

"Ho vinto diverse coppe, non lo scudetto, ma non desisto. In alcuni momenti non abbiamo raccolto ma con l'organizzazione e lo spirito di gruppo i risultati arriveranno", le parole del presidente Lotito in conferenza stampa. "Non esiste un futuro se non esiste un passato. Il termine lazialità sembra superficiale per chi non la vive bene, c'è chi ha rinunciato agli interessi personali per la Lazio stessa. Ho grande rispetto per Cragnotti, senza di lui la Lazio non esisterebbe", prosegue Lotito.