Il tecnico del Paris Saint-Germain ha parlato in conferenza stampa anche della sfida in programma contro i nerazzurri

Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Ligue 1 contro il Montpellier. Inevitabile uno sguardo alla finale di Champions League in programma a Monaco il 31 maggio, con i parigini che sfideranno l'Inter di Inzaghi: "Siamo molto orgogliosi del percorso fatto, ma anche di questo legame con i tifosi. È stato speciale e per me è molto importante. Questa sarà la prima finale di Champions League con i tifosi. Senza di loro, non sarebbe una vera finale. Se c'è una squadra che merita di vincerla, dopo aver aspettato così a lungo, è il Paris Saint-Germain".