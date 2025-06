Luis Enrique, in conferenza stampa, ha elogiato il comportamento dell'Inter, che dopo la finale è rimasta in campo a guardare i rivali

Luis Enrique, in conferenza stampa, ha elogiato il comportamento dell'Inter, che dopo la finale è rimasta in campo a guardare i rivali alzare il trofeo. "Un insegnamento per i ragazzi", ha sentenziato il tecnico del Psg.

E credo che questo sia un grande esempio, soprattutto per i più giovani. Nella vita, proprio come nel calcio, si vince e si perde. E bisogna saper perdere. C’è tanta gente che sa solo vincere. Ma bisogna anche saper perdere e mostrare rispetto per l’avversario, come ha fatto oggi l’Inter. Li ringrazio e li applaudo"