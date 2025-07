Il presidente ha parlato nella conferenza stampa di inizio stagione e si è soffermato anche sul rendimento della scorsa stagione e sul mercato

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 14:25)

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione ha preso parole per parlare del nuovo inizio e dei risultati ottenuti nella scorsa stagione. «Siamo ai nastri di partenza di una nuova stagione sportiva. La vecchia è appena terminata, ma il calcio moderno è fatto così. Volevo evidenziare il percorso recente dell'Inter negli ultimi cinque anni, che equivale grosso modo al ciclo Inzaghi. In Italia siamo quelli che hanno vinto di più, sette titoli, ottenuto più punti e partecipato con continuità maggiore alla Champions League, cosa che alcuni competitor non hanno fatto. Abbiamo conseguito il diritto di giocare due finali di Champions League, un traguardo storico e difficile», ha detto il numero del club nerazzurro.

«Sono dati significativi di un lavoro che si è concretizzato maggiormente nell'ultima stagione, da 63 partite, decine in più dei nostri competitor. La nuova proprietà è presente anche oggi, la loro è una presenza continua e molto silente. Oaktree è presenza soprattutto lungimirante: spesso i fondi vengono catalogati in modo negativo, ma da parte nostra la visione è molto ambiziosa. Qui ad Appiano sono stati stanziati investimenti nuovi, sono in corso dei lavori perché questo è cuore pulsante della nostra società e la proprietà ha risposto alle nostre sollecitazioni, dando un apporto in quello che è processo di innovazione del centro per renderlo più efficace e moderno. Sono previsti lavori importanti anche a Interello. Sapete quanto è a cuore per la proprietà e per noi anche la questione del nuovo stadio, sulla quale non mi soffermo oltre. Siamo arrivati in finale di CL e abbiamo perso, secondi in campionato ad un centimetro, un gap che dobbiamo colmare oggi, ma abbiamo raggiunto traguardi importanti», ha aggiunto.

Stessa ambizione — «Ripartiamo con le stesse ambizioni di prima: l'Inter ha storia e palmares da difendere, per cui inutile nasconderci. Siamo abituati a dire che vogliamo vincere, se non ce la faremo gli altri saranno stati più bravi, ma l'obiettivo è quello», ha detto senza nascondersi il presidente.

Nuovo ciclo, nuovo modello — «Ripartiamo nel nuovo ciclo con un allenatore nuovo, Cristian Chivu, che tutti conoscete. Si è letto che fosse una soluzione di rincalzo o seconda scelta, niente di più falso. Quando con la proprietà abbiamo scelto il modello di squadra da costruire, abbiamo scelto il profilo giusto per noi. Aver approcciato anche con un'altra figura professionale, non sminuisce la figura di Chivu, ma anzi la valorizza. Conosce i valori della società, conosce i giocatori e arriveranno risultati importanti», ha sottolineato ancora Marotta.

«Il modello è cambiato perché, con grande lungimiranza, Oaktree ha messo a disposizione del management una cifra consistente per poter investire su profili precisi. Il mercato è ancora aperto, arriveranno altri giocatori sui quali Ausilio e Baccin stanno lavorando. Ci serviva un leader di questo gruppo che abbiamo identificato in Cristian Chivu, che è la scelta migliore possibile», ha spiegato ancora.

L'U23 e il femminile — «Accanto alla prima squadra abbiamo varato l'Under 23, che è affidata a Stefano Vecchi, un nome che voi sicuramente conoscete. C'è grandissima soddisfazione per aver affidato prima squadra e seconda squadra a due allenatori che vengono dal nostro settore giovanile e che nel settore giovanile hanno vinto. L'Under 23 sarà fucina di giovani talenti, tra giocatori che arrivano dalla primavera e altri che saranno acquistati. La supervisione sarà sempre di Dario Baccin, responsabile del progetto. L'Under 23 è un serbatoio importante per far crescere i calciatori che speriamo diventeranno titolari in futuro o uno strumento per patrimonializzare il parco giocatori. Abbiamo un po' di precarietà nelle infrastrutture, per cui la squadra si allenerà a Interello, ma spero che possa arrivare qui ad Appiano entro due anni. Anche le nostre ragazze del calcio femminile parteciperanno alla Champions League, quantomeno alle fase preliminari, dopo il secondo posto dell'anno scorso. Stiamo crescendo, a dimostrazione di come siamo attenti a tutti i particolari nel concetto di innovazione», ha aggiunto Marotta.

Bilancio positivo — «L'annata passata, quella che si è conclusa, ci porterà ad avere un bel bilancio positivo. Non entro nel particolare, ma questo è ulteriore elemento di grande soddisfazione. In questo Oaktree ha svolto un ruolo fondamentale. Non ci manca nulla, c'è grandissima sinergia tra tutte le componenti. L'auspicio è fare risultati importanti», ha concluso Marotta.

(FONTE: FCINTER1908.IT)