"Abbiamo individuato in Chivu il profilo perfetto. È una scelta che è stata condivisa con la proprietà. Non è un ripiego come è stato scritto, sicuramente è stata una scelta repentina e ci sono stati dei cavilli contrattuali".

"L'orgoglio è aver trovato un allenatore non made in Italy ma - aggiunge - made in Inter, non è solo uno slogan per noi. Propone un calcio che sposa le ambizioni del nostro club. Anche l'anno prossimo parteciperemo a tutte le competizioni e non è un dettaglio da poco.