Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in occasione del Media Day organizzato ad Appiano Gentile: "Buon pomeriggio e benvenuti a tutti all'open media-day che apre la settimana verso la manifestazione calcistica più importante in Europa. Ci partecipiamo per la seconda volta in tre anni, frutto della cultura del lavoro e del senso di appartenenza che tutta l'Inter ha profuso, dall'allenatore, alla squadra alla nuova proprietà entrata circa un anno fa in un modo molto intelligente. Ha saputo sopportarci dal punto di vista della gestione, la loro presenza è sempre continua e la dimostrazione è la presenza oggi di Katherine Ralph. Una presenza sempre silente, non hanno interferito nelle nostre decisioni. Ringrazio tutti i colleghi dell'area sport e corporate che hanno profuso grandi sforzi".

"Abbiamo iniziato questa stagione con l'intento di fare qualcosa di grandioso e ci siamo riusciti: la seconda finale in tre anni è qualcosa di irripetibile. Non volevamo neanche tralasciare le altre competizioni: ci è mancato quel centimetro in campionato che ha fatto la differenza, complimenti al Napoli. Un braccio delle volte può fare la differenza nel destino di una squadra. Abbiamo fatto un intero girone in più rispetto alla nostra rivale, significa che le energie spese in una manifestazione hanno avuto un ruolo importante. L'allenatore ci ha portato a vivere questo momento emozionante, per me è la prima volta da presidente. Ci sono oggi più di 100 giornalisti, questo dimostra quanto questa sia la competizione più importante di gran lunga. Siamo qui dopo aver battuto due squadre di grande caratura mondiale come Bayern e Barcellona, è motivo di grande orgoglio".