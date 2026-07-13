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fcinter1908 partite conferenze stampa Marotta: “Scudetto 26/27? Inter forte, ma Milan e Juve avvantaggiate perché…”

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Marotta: “Scudetto 26/27? Inter forte, ma Milan e Juve avvantaggiate perché…”

Marotta: “Scudetto 26/27? Inter forte, ma Milan e Juve avvantaggiate perché…” - immagine 1
Il presidente nerazzurro ha parlato della lotta per il titolo nel campionato che prenderà il via il prossimo 22 agosto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato della corsa allo Scudetto nella Serie A 2026/2027 e dei competitor principali nella corsa al 'Tricolore'.

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Il numero uno della società meneghina si è concentrato principalmente sulla Juventus di Spalletti e il Milan di Amorim, entrambe non qualificate alla prossima edizione della Champions League.

Inter Chivu Marotta

Quanto le vede più vicine ora Milan e Juventus?

“Sono due club che hanno segnato la storia anche in termini di vittorie. Quest’anno entrambe non partecipano alla Champions League, ma lo sottolineo non polemicamente, ma per dire che noi tutti dobbiamo gestire queste competizioni e questo può avvantaggiare Milan e Juve in Italia. Noi siamo forti, consapevoli del nostro ruolo. Sappiamo gestire più competizioni, per cui sono altamente ottimista, pur considerando in griglia per la vittoria entrambe queste squadre”.

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