Alla vigilia della finale di Coppa di Francia tra Psg-Reims, Marquinhos ha parlato in conferenza stampa dove c'è stato spazio per parlare anche della finale di Champions. "Ci sentiamo benissimo, ci sentiamo pronti, è il momento che aspettavamo, sognavamo di essere lì, ed eccoci qui. Ci siamo preparati al meglio. Sappiamo che la Coppa di Francia è fantastica, per me e per il club. So quanto è bello vincerne una".