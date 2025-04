Matic demolisce Onana: “Quando sei uno dei peggiori portieri della storia dello United devi…”

Si scalda la vigilia della sfida di Europa League tra il Lione e il Manchester United. Negli scorsi giorni André Onana , ex portiere dell'Inter oggi ai Red Devils, ha dichiarato: "Dobbiamo andare lì e mostrare chi siamo. Se restiamo concentrati, compatti e uniti e se seguiremo il piano di gioco, vinceremo la partita. Certo, non sarà facile, ma penso che siamo molto meglio di loro".

Non si è fatta attendere la replica dei francesi, in conferenza stampa con il grande ex della sfida, ovvero Nemanja Matic, che ha demolito così il camerunense: "Se sei uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United allora devi stare attento a ciò di cui parli.