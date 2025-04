Milan, Conceicao: “Umili contro un’Inter fortissima ma non abbiamo vinto nulla”

Sergio Conceicao, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Milan di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Se fossimo stati umili come stasera, in campionato avremmo dimostrato qualcosa in più di quello che abbiamo fatto. Sono contento per come l'abbiamo preparata. L'Inter è fortissima, ho molto rispetto per loro. Meritano la semifinale di Champions League, sono primi in campionato e noi abbiamo vinto stasera con umiltà nel prepararla. Gli episodi a volte ci girano male, altre bene. E’ responsabilità anche nostra, abbiamo giocatori tecnici, ma nel calcio servono anche altre caratteristiche".