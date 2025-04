Milan, Abraham: “Affrontato una grande squadra. Non smettiamo di credere agli obiettivi”

E' solo il primo atto, perché il discorso si concluderà il 23 marzo con la sfida di ritorno. Qui però le parole di Abraham dopo Milan-Inter, semifinale d'andata di Coppa Italia appena terminata al Meazza, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono felice per me e per il team per il gol, peccato non aver vinto. Aspettiamo la prossima partita, il ritorno, per combattere per la qualificazione. Sono comunque contento per come è iniziata questa doppia sfida, abbiamo affrontato una squadra molto forte. E' una stagione difficile per noi, non smettiamo di credere all'obiettivo e ogni partita sarà una finale per noi. Siamo il Milan, abbiamo sempre giocato in Europa e dobbiamo pensare a questo per provare a raggiungere quello che abbiamo come obiettivo.