Milan, Reijnders: “Mostrata mentalità combattiva che dovremmo avere sempre”

Tijani Rejinders, autore del gol del momentaneo vantaggio del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo l'1-1 con l'Inter. "Ci sentiamo come se avessimo perso due punti, per il gol subito nel finale di partita. Gimenez? Sono contento del suo arrivo, spero possa segnare tanti gol anche con la nostra maglia. Abbiamo combattuto da squadra oggi, con lo spirito che dovremmo far vedere in ogni partita e non solo in certe occasioni. Dobbiamo continuare così, con questa mentalità combattiva".