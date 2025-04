Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby vinto con l'Inter stasera. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Non cambia nulla, ci giochiamo un altro trofeo. La stagione è stata molto difficile, in campionato e Champions non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi, ma dopo stasera pensiamo positivo su questa coppa. Cosa ci siamo detti all'intervallo? Ciò che si dice, deve rimanere dentro. Dovevamo continuare a spingere forte anche quando non avevamo la palla e cercare di fare il secondo.

Jovic? Sappiamo quant'è forte, le qualità che ha. E' un grande numero 9, molto forte. Quando lo cerchiamo tra le linee e lo troviamo in area di rigore è importante. Non siamo sorpresi della prestazione, siamo contenti. Ha lavorato tanto per aiutare la squadra. Possiamo difendere anche la Supercoppa? Non ci abbiamo pensato. Pensiamo alla finale, poi al resto. Te l'aspettavi così questa partita? Sapevamo che fosse una storia da scrivere, non pensavo di vincere 3-0, ma ero fiducioso. Abbiamo fatto vedere che potevamo far vedere grandi cose in ogni momento.