Non solo Massimiliano Allegri. Dalla sponda rossonera arrivano anche le parole di Alexis Saelemaekers dopo Inter-Milan di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Meazza:
Milan, Saelemaekers: “Derby non si gioca, si vince. Quando sono arrivato…”
Non potevo sognare ritorno migliore al Milan, ho un grande amore per questo club. Ho imparato tanto, sono tornato con più responsabilità e voglia di far vedere chi è il vero Alexis. Lo sto facendo piano piano, continuerò con questa mentalità per aiutare la squadra. Dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi hanno subito parlato del derby, mi è sempre rimasta in testa. So che è una partita non da giocare, ma da vincere. Lo abbiamo tutti in testa quando andiamo in campo e lo abbiamo dimostrato. I tifosi chiedono tanto da noi, proveremo a dare sempre il massimo. Nel calcio il massimo alle volte non è abbastanza: noi lavoreremo sempre con questa mentalità, poi vedremo dove arriveremo a fine anno.
Bologna e Roma? Sono grandi squadre, se la giocheranno tutte quest'anno. Vincerà chi sarà più bravo in campo. Noi non guardiamo la classifica, lavoriamo tanto in settimana e mettiamo tutto in partita. Siamo uniti, una famiglia: poi quello che succede, succede. Abbiamo un allenatore che ha vinto tante cose nella sua vita, sa cosa dare alla squadra per arrivare a vincere. Il senso di famiglia poi trovato nell'anno dello scudetto si sta ritrovando quest'anno: sta a noi dimostrare di avere la mentalità giusta per poter andare avanti. Nel calcio però non c'è niente di sicuro: noi daremo il tutto per tutto.
Partite come questa sera ti permettono di dimostrare quanto vali. Contro le piccole abbiamo faticato un po', ma oggi ci godiamo la vittoria. Da domani ripartiamo, dimenticandoci della vittoria di oggi. Lavoreremo tanto per affrontare la prossima partita con una mentalità resettata".
