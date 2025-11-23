Milan, Saelemaekers: “Derby non si gioca, si vince. Quando sono arrivato…”

Non potevo sognare ritorno migliore al Milan, ho un grande amore per questo club. Ho imparato tanto, sono tornato con più responsabilità e voglia di far vedere chi è il vero Alexis. Lo sto facendo piano piano, continuerò con questa mentalità per aiutare la squadra. Dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi hanno subito parlato del derby, mi è sempre rimasta in testa. So che è una partita non da giocare, ma da vincere. Lo abbiamo tutti in testa quando andiamo in campo e lo abbiamo dimostrato. I tifosi chiedono tanto da noi, proveremo a dare sempre il massimo. Nel calcio il massimo alle volte non è abbastanza: noi lavoreremo sempre con questa mentalità, poi vedremo dove arriveremo a fine anno.