Monza, Birindelli: “Rammarico per il gol a fine primo tempo. Sarebbe andata diversamente…”

Samuele Birindelli, calciatore del Monza ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Ci troviamo sempre con Dani, in tre passaggi ci troviamo davanti alla porta e per quello sono felice. Mi dispiace perché abbiamo giocato con orgoglio, ma anche con spensieratezza e leggerezza. Un po' di rammarico c'è, prendere quel gol a fine primo tempo è stato brutto. Con due gol di vantaggio nella ripresa la partita sarebbe stata diversa, anche l'Inter che ha grandi giocatori avrebbe fatto fatica.

L'hanno decisa i grandi giocatori e quel gol di mezzo centimetro. Dispiace, rimane un risultato amaro. Fa piacere per i gol, ma peccato non aver portato via neanche un punto. Ce le giocheremo tutte con orgoglio, ora ci aspetta una partita importantissima che deciderà il nostro futuro. Io penso che prestazioni ci siano state e anche la voglia di giocare, delle volte abbiamo raccolto pochi punti. Ad esempio la partita col Milan, in cui il primo quarto d'ora potevamo essere 4-0 per noi e abbiamo perso. Purtroppo tante le ho viste da fuori e quando succede le vivo male. Abbiamo raccolto poco perché a volte gli episodi ci sono girati male, noi siamo stati poco convinti e precisi. Non c'era la compattezza che vedo adesso".