"Sarà una partita complicata, lo abbiamo visto all'andata e ora giocheremo in trasferta: è una gara speciale per noi e per i tifosi e non vediamo l'ora di andare in campo, è una partita che vogliamo vincere": così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, presenta il derby di domani contro il Torino.