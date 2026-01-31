FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite conferenze stampa Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…”

partite

Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…”

Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…” - immagine 1
In conferenza stampa, Muharemovic, difensore del Sassuolo accostato più volte all'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Pisa, Muharemovic, difensore del Sassuolo accostato più volte all'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…”- immagine 2
Getty Images

Dove vuoi arrivare e quali sono i tuoi margini di miglioramento?

—  

"Spero di continuare così, se una squadra ti vuole un motivo c'è. Sono contento di aver scelto il Sassuolo".

Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…”- immagine 3
Getty Images

Gli obbiettivi del Sassuolo sono cambiati con queste due vittorie?

—  

"L'obbiettivo rimane la salvezza, una volta raggiunta si vedrà".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Conte: “Mi diranno che prendo lo stipendio. Tutte cazzate. Noi bloccati e chi ha i...
Sassuolo, Grosso: “Berardi leader, siamo contenti di averlo: da anni dimostra di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA