In conferenza stampa dopo la bella vittoria contro il Pisa, Muharemovic, difensore del Sassuolo accostato più volte all'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Muharemovic: “Sono contento di aver scelto il Sassuolo. Se una squadra ti vuole…”
Dove vuoi arrivare e quali sono i tuoi margini di miglioramento?—
"Spero di continuare così, se una squadra ti vuole un motivo c'è. Sono contento di aver scelto il Sassuolo".
Gli obbiettivi del Sassuolo sono cambiati con queste due vittorie?—
"L'obbiettivo rimane la salvezza, una volta raggiunta si vedrà".
