Il Venezia ha fermato sul pari Lazio e Atalanta, 7 punti su 19 contro le prime 10. Che insidie ci sono?

"Tutte le partite nascondono sempre delle insidie, basta guardare anche Inter-Monza per capire. Non c'è niente di scontato, affrontiamo una squadra in salute, si giocherà le sue carte per salvarsi, dovremo fare una grande gara e me l'aspetto".