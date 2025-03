Napoli, Conte: “Vogliamo rompere le scatole fino alla fine. Inter nettamente più forte”

Giro di interviste per Antonio Conte al triplice fischio di Napoli-Inter. L'allenatore azzurro raggiunge anche la sala stampa del Maradona, per la conferenza di rito. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sarebbe stato influente non solo per la classifica, ma anche per la personalità. Una prestazione come quella di oggi ci deve far capire che nonostante le grandi difficoltà, se vogliamo, noi ci siamo. Il messaggio deve passare chiaro a tutti, ma prima di tutto a noi stessi. All'esterno per convenienza o per mettere pressioni si voleva già far passare questo messaggio. Ci troviamo in una condizione in cui tutti avremmo firmato per trovarci, soprattutto pensando che siamo al primo anno dopo aver cambiato tanto.