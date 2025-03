Spazio anche alle parole di Federico Dimarco dalla sponda nerazzurra in conferenza stampa al triplice fischio di Napoli-Inter. Qui le sue riflessioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Maradona: "Adesso faccio fatica a dire come sto, preferisco aspettare domani per vedere. Dispiace per il pareggio, sapevamo di incontrare una squadra forte, ci ha messo molto in difficoltà, ma bisogna fare i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto una prestazione di carattere e carisma nonostante le assenze.