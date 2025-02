Il mese di marzo per i nerazzurri si apre con il big match contro il Napoli: sabato 1 marzo alle 18:00 l'Inter scenderà in campo per la sfida valida per la 27.a giornata di Serie A. Alla vigilia della partita si terrà la conferenza stampa di Simone Inzaghi al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti alle 15:30 di venerdì 28 febbraio. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club.