Evan N'Dicka, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro l'Inter : "Che voto do alla squadra? 9. Il nuovo sistema? A noi non cambia molto, che siamo in 3 o in 4. Ranieri dice di non guardare la classifica? La guardiamo... Ci sono ancora 5 partite, 5 finali. Vogliamo andare avanti e giocare in Europa".

"Il contatto con Dumfries? In area di rigore si marca a uomo, non si può fare altrimenti. Il nostro segreto è la mentalità, il gruppo. Per me è bello giocare ogni 3 giorni, non mi piace aspettare una settimana. Siamo tranquilli, volevamo fare risultato. Per noi era molto importante questa partita. La trattenuta su Bisseck? Anche lui è difensore, mi ha preso pure lui, mi ha fatto girare e dovevo fare qualcosa, siamo a 2 metri dal portiere. Per me è un duello nell'area di rigore, non si danno rigori così. In area di rigore si deve marcare, il calcio è contatto".