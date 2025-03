Nesta: “Inzaghi tra i top d’Europa. Inter fortissima ma sono stato giocatore e…”

"I nuovi acquisti hanno bisogno di tempo e magari anche un contesto diverso, ma al momento la situazione è questa. Mettere giovani all'Olimpico è come lanciarli in un burrone, a volte si può dare questa impressione. Sono ragazzi interessanti ma per giocare determinate partite hanno bisogno di un percorso più lungo. Abbiamo queste difficoltà, non li bocciamo ma nel giudizio dobbiamo considerare anche il contesto in cui si trovano. Quando giochi contro queste squadre non puoi stare basso per tanto tempo perché prima o poi un buco lo trovano e ti fanno gol. Quando hai la palla, devi mantenerla in un certo modo e devi anche spaventarlo l'avversario. Ciurria è fuori, si è rotto il naso. Speriamo di recuperarlo per la prossima, abbiamo recuperato Caprari, Castrovilli sta bene e ha passato una giusta settimana. Pessina lo portiamo ma non è ancora pronto per giocare. Akpa Akpro non lo abbiamo recuperato. Dobbiamo puntare sull'orgoglio, perché non possiamo accettare una retrocessione così, in questa maniera. Chi molla avrà rimpianti. Nella vita può succedere di tutto ma dobbiamo combattere tutti i giorni. Non si può mollare ne staccare, non si possono fare certe figure come con la Roma. Non le meritiamo noi e non le meritano i tifosi, la società e tutto l'ambiente. Si può retrocedere ma non si deve mollare, ma anche per il bene degli stessi calciatori che nei prossimi anni dovranno trovare contratti e nuove squadre".