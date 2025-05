Nicola: “Non ci saranno Caprile, Gaetano e Luvumbo. Ma sembra che Como e Cagliari…”

"5 giorni per preparare una partita sono sufficienti, ci troviamo a giocare una partita su un campo difficile contro un avversario di grande valore, cercheremo di fare del nostro meglio per fare la nostra partita per dimostrare che il campionato non è finito, questa è la nostra mentalità. Qualche problema di infortuni l'abbiamo avuto. Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia, tra il primo e il secondo tempo. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema. Purtroppo è una distrazione di primo o grado alla gamba. Zortea sta facendo un'ecografia, è uscito anzitempo. Lui è sotto accertamento, se sta bene ci conterò dall'inizio, altrimenti ci sarà qualcun altro. Pavoletti dovrebbe esserci ma si porta avanti un problema al ginocchio. Luvumbo ha avuto una problematica dovuta alla scorsa partita e non ci sarà. Sembra che Como e Cagliari siano gli attenzionati speciali per una disputa e l'obiettivo per lo scudetto di Napoli e Inter, la disputa è tra loro, non tra Cagliari e Como. Faremo la nostra partita perché siamo persone serie"