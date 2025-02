Le parole del tecnico del Cagliari: "Vale per tutte le squadre, ci sono alcune decisioni a volte un po' esagerate, rigori in primis, falli di mano nella fattispecie"

Davide Nicola, tecnico del Cagliari, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così dell'ipotesi di inserire ex calciatori in sala VAR: "Renderebbe più credibile questo movimento. Restituirebbe un attenzione maggiore nell'interesse di tutti. Ci sono interpretazioni di regole che non hanno uno specchio comune.