«Secondo tempo Cagliari più incisivo? Credo che nel primo tempo non abbiamo fatto male. Non abbiamo avuto stesso baricentro del secondo tempo. I primi venti minuti, soprattutto. Abbiamo sbagliato i tempi di aggressività, come se non avessimo abbastanza coraggio nell'interrompere tra le linee. Il gioco dell'Inter è consolidato, c'è differenza tra noi e loro e volevamo giocarcela con lo spirito di chi non vuole vivacchiare. Avremmo potuto creare più apprensione. Nel secondo tempo c'era spirito, ma non la qualità nei giusti tempi nell'interpretare le due fasi. Poi ce la siamo giocata con la voglia di fare male all'Inter. Trovato il 2 a 1, se non ci fosse il gol di Bisseck e il salvataggio di de Vrij, potevamo creare ulteriori problemi. Sicuramente la squadra è cresciuta e ha avuto piglio contro una grande squadra». Così Davide Nicola, allenatore del Cagliari alla fine del confronto contro l'Inter di Inzaghi. Il tecnico ha anche sottolineato: