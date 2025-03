"Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la società e per Firenze, non vediamo l'ora di scendere in campo", ha detto Palladino

Matteo Pifferi Redattore 12 marzo 2025 (modifica il 12 marzo 2025 | 19:46)

"Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la società e per Firenze, non vediamo l'ora di scendere in campo con un approccio come fosse una finale". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, presentando al Viola Park il ritorno degli ottavi di Conference League con il Panathinaikos in programma domani al Franchi alle 21: la sua squadra dovrà rimontare il ko per 3-2 subito una settimana fa ad Atene.