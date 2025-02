Raffaele Palladino , tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa del momento negativo dei suoi: "Ci vuole tempo per inserire i nuovi acquisti: la squadra era già forte e veniva da un periodo ottimo. Poi c'è stato un altro mercato con tanti cambiamenti e vanno inseriti i nuovi: è un trend negativo che ci dà fastidio, non mi nascondo. Ma ci vuole un po' di tempo: abbiamo vinto con la Lazio, col Milan, con la Roma, con l'Inter. Non buttiamo via mesi positivi e quello che stiamo costruendo: sono il primo a voler vincere, a Verona è stata una brutta partita, col Como anche.

Ma 20 giorni fa abbiamo vinto con l'Inter e sembrava fossimo i più forti d'Italia ma non è così. Ci vuole equilibrio. Non è facile vincerle tutte, ci sono anche momenti di difficoltà: sto cercando di uscirne coi ragazzi. Se mi sento solo? Ma che solo? Sono stato a pranzo col direttore mezz'ora fa. Perché trovate sempre la critica e la cosa negativa. Siamo tutti sulla stessa barca. Se la Fiorentina va male, andate male anche voi e i tifosi: vanno male tutti. Non è trovare sempre la cosa negativa, non va bene. Col direttore c'è un grande rapporto di dialogo, stima e amicizia. Poi se non ci volete credere, io più che dire le stesse cose... Dobbiamo venire insieme al direttore? Se settimana prossima mi chiedete la stessa cosa, siamo punto e a capo. Ve lo giuro, c'è tanta stima: poi è giusto criticarmi se i risultati non arrivano. Non dico che resterò qui vent'anni. Se i risultati non ci sono la società fa le sue valutazioni ed è giusto che le faccia".