In conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Como, è tornato così sulle polemiche arbitrali dopo la gara contro l'Inter di lunedì sera

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara contro il Como, è tornato così sulle polemiche arbitrali dopo la gara contro l'Inter di lunedì sera: "Io non critico gli arbitri, dico solo che se il VAR è un mezzo per aiutare a sbagliare il meno possibile dobbiamo migliorare il protocollo.