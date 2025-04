Inter, Darmian: “Non abbiamo pensato al Bayern. L’assenza di Dumfries ora…”

Mezzo passo falso dell'Inter in casa del Parma. Dopo il 2-2 del Tardini, Matteo Darmian ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Sono stati bravi a rientrare in partita, ogni dettaglio può essere determinante. Dopo il loro secondo gol abbiamo provato a reagire, ma non siamo riusciti a fare il terzo gol. Il pareggio non è quello che volevamo prima della partita, dovremo essere bravi a guardare avanti. Lavoreremo su quanto fatto di buono e su cosa fatto meno bene. Prepareremo la partita di martedì perché vogliamo fare bene anche contro il Bayern".