Parma, Chivu: “Normale emozione contro l’Inter. Ho chiesto scusa alla squadra perché…”

Vittoria di Chivu? Merito non è mio, ma dei giocatori che entrano in campo e capiscono le richieste. Oggi ho messo in difficoltà un giocatore, probabilmente un reparto e delle cose che avrei potuto semplificare. Credevo nella nostra forza, nel nostro palleggio e ho chiesto ad Almqvist di fare il quinto per poi essere alto in fase offensiva. I ragazzi hanno dimostrato la qualità che hanno. Può subentrare un po' di presunzione, bisogna lavorare sempre con i piedi per terra. Non sono bravo in matematica, ma ci mancano ancora punti per la salvezza. Bisogna mantenere questo spirito e questo carattere, con la voglia di migliorare e di dare un contributo alla squadra. I ragazzi lo hanno capito perché io sono un martello pneumatico: ripeto le stesse cose ogni giorno.