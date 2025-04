Pareggio amaro per l'Inter a Parma questo pomeriggio. Al termine del match, Massimiliano Farris, vice dello squalificato Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa del risultato maturato. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Tardini: "E' una questione di energie mentali e fisiche. Memori di quanto successo con l'Udinese, abbiamo messo in allarme la squadra nel non far mai rientrare in partita il Parma perché sono pericolosi. Venivamo da partite dispendiose, contro squadre fisiche come Udinese e Milan. C'è un pizzico di rammarico, perché sul 2-0 potevamo portare a casa una vittoria. Il pareggio ci lascia ancora padroni del nostro destino, vedremo come risponderanno le altre che dovranno giocare. La grande capacità di questa squadra, già mostrata in stagione, è di pensare partita per partita, quindi c'è grandissima fiducia sul futuro".