Pio Esposito, autore del gol che ha sbloccato Inter-River Plate, ha parlato anche in conferenza stampa al triplice fischio dell'incontro. Qui le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it:

“E’ il giorno più emozionante della mia vita dal punto di vista calcistico e non. E’ successo tutto molto velocemente, non ho ancora realizzato. Ieri ho scoperto che avrei giocato titolare, nei sogni stanotte ho immaginato tante volte come potesse essere il mio gol. Sapevo che un’occasione sarebbe arrivata e avrei dovuto sfruttarla.