Ranieri: “Gasperini non sarà il nuovo allenatore della Roma! Il nome lo saprete quando…”

SENZA DYBALA - "Sono centrali tutti quanti. Non avendo più le altre coppe, giocheranno i 16, 11 e 5 cambi. Parlerà il campo, lo stato di forma dipende dal momento, sono tutti centrali e l'avete visto che non ho fatto preferenze né altro. I ragazzi mi seguono, sanno che bisogna spingere a fondo. Lecce sarà l'inizio della volata finale. Noi giochiamo a 3, a 4, tutti ormai sono molto elastici".

PANCHINA - "Se il nome sarà stato indicato da me? Lo sceglieremo io e Ghisolfi, daremo la lista al presidente e lui sceglierà. Sì, il presidente ne sceglierà uno indicato da noi. La piazza ama chi fa bene alla Roma. Magari all'inizio non viene apprezzato, ma io credo di sì. Poi contano i fatti, chi viene sa che deve fare bene. Per i primi due mercati non potremo fare spese pazze, chi viene lo sa. Io le ridirò poi, cosa ci aspettiamo, come dobbiamo aiutare il nuovo allenatore. Se io restassi, perderemmo un anno, io non sono il futuro della Roma. Prima arriva e meglio è".

PAREDES - "Ha detto di aver fatto di tutto per tornare in Argentina? Io ho detto che lo voglio qui l'anno prossimo. Lui ha detto quello, come io dicevo di voler tornare a Roma. Contano i fatti, sta qui".

ALLENATORE - "Quindi Gasperini non sarà l'allenatore? Potete escludere tutti quelli detti. Se sarà un altro? Certo".

HUMMELS - "Sta bene, si allena bene, è a disposizione e potrebbe giocare".

PRESIDENTE - "Perché è così importante che venga? C'è il progetto, ci paga, a noi che venga a parlare non ci importa. Con Abramovich parlavo solo sull'aereo io. I presidenti nelle altre nazioni non parlano, solo qui lo vogliamo. Quale presidente americano parla in Italia? Ditemelo. Vuole fare grande la Roma, lo ha detto lui, io lo ripeto. Più di così, non vi va bene quello che dico io?".

MOURINHO - "Ha cercato Mourinho e lo ha preso. È uscito dal budget Uefa, stiamo spingendo per fare lo stadio... Io preferisco un presidente che parla poco e fa tanto. Da tifoso io preferisco così".

KONÉ - "Era affaticato, si è riposato con me, ha giocato bene in nazionale. Se giocherà sabato? Vediamo. Se avrà recuperato bene sì, altrimenti verrà in panchina".

SAELEMAEKERS - "La trattativa per tenerlo dovete chiederlo a Ghisolfi. Sta tornando al suo rendimento ed è uno dei probabili titolari".

DYBALA - "Come sta mentalmente? Ci ho parlato, sta molto bene, è molto soddisfatto di com'è andato tutto. Ora deve soltanto aspettare, i nostri medici faranno di tutto per metterlo nelle migliori condizioni, senza affrettare e senza ritardare i tempi. Quel tendine viene utilizzato spesso dai chirurghi per fare il crociato. Per quello si aspettano 6 mesi, questo no. È stato tolto il pezzettino deteriorato, dovrebbe essere molto meno. Siamo fiduciosi, ma non possiamo dire ci mette X. È contento per come è stato trattato lui ora".