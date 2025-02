Intervenuto in conferenza stampa accanto ad Antonio Conte al termine di Como-Napoli, Giacomo Raspadori, attaccante azzurro, ha analizzato così la sconfitta della squadra, che ha ceduto il primato in classifica all'Inter di Inzaghi a sei giorni dallo scontro diretto del Maradona:

"Non possiamo avere meno volontà di loro, ci dobbiamo fare un esame di coscienza, non possiamo entrare in campo come oggi nel secondo tempo. Penso che fino ad ora abbiamo ragionato partita dopo partita. Non ci dobbiamo abbattere e dobbiamo preparare la partita con l'Inter. Le grandi squadre devono sapere reagire, lo dobbiamo fare".