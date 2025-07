Intervenuto in conferenza stampa, Samuele Ricci , nuovo centrocampista del Milan, ha parlato così in vista della prossima stagione: "Le dirette rivali le sai anche tu. Ho parlato di ambizione perché l'ho notata fin da subito. È una cosa che mi appartiene, quella di migliorarmi e di arrivare più in alto possibile. E appartiene anche al Milan, mi ci sono riconosciuto subito.

L'obiettivo principale è quello di tornare in Europa, per il resto la cosa migliore sia quella di pensare giorno dopo giorno, ce l'ha detto anche il mister. Poi alla fine dell'anno vedremo. Se ho parlato della possibilità Inter con Dimarco e Bastoni? No, sinceramente no. Non ho mai parlato con Dimarco e Bastoni. Ho un bellissimo rapporto in Nazionale ma non abbiamo mai parlato di Inter".