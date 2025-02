Gol Arnautovic? Non l'ho rivisto. Ci sono stati tanti errori in campionato, ora non so dire perché non li ho ancora rivisti. Più personalità contro il Milan? Oggi abbiamo avuto personalità, primo tempo molto meglio dell'Inter poi il gol ci ha un po' spezzato. Non è un fatto di personalità. San Siro grande stadio, come l'Olimpico. Dobbiamo alzare il livello portare gli episodi dalla nostra parte".