Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato così in conferenza stampa al termine del match perso contro l'Inter: "Primo tempo così così, non abbiamo giocato bene. Abbiamo perso molte palle facili, fatto molti errori. L'Inter è una squadra fantastica, con fantastici automatismi, giocatori fantastici e tanta esperienza. Sanno come giocare in transizione, e se vai sotto 2-0 diventa difficile rimontare. A fine primo tempo ci siamo detti di giocare, di non mollare, di giocare al nostro livello migliore, con coraggio e ha funzionato: abbiamo segnato, l'Inter ha grandi giocatori ma anche un grande portiere".