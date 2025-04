Runjaic: “Con l’Inter non siamo scesi in campo bene per fare punti…”

Ko con l'Inter? Non vorrei generalizzare troppo, ogni partita fa storia a sé. Indipendentemente dagli avversari dobbiamo cercare di scendere in campo mettendoci il nostro ritmo e vincendo i duelli. Contro l'Inter invece abbiamo sprecato troppi palloni, non difendendo bene e perdendo ritmo. Il calcio è un gioco semplice, un calo, una mancanza per un attimo di compattezza e squadre forti come l'Inter segnano. Contro squadre meno forti magari non si subisce gol in quelle circostanze, contro l'Inter sì. Non siamo scesi in campo bene per prendere punti, ma abbiamo avuto buone fasi di gioco comunque, cerco di lavorare sugli aspetti positivi".