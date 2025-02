Kosta Runjaic , tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Napoli . Ecco le sue parole: "Credo il Napoli abbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una percentuale di km percorsi più alta rispetto agli avversari, mette densità e qualità in campo. Dovremo essere intensi e compatti per portare a casa i punti. Giocheremo da squadra. Non ci diamo per sconfitti ma vogliamo sfruttare ogni occasione. Sarà più difficile della gara con Venezia. Neres sta facendo bene anche ora, non può esserci una formula magica ma dobbiamo lavorare come squadra. Ci siamo visti l'ultima gara contro la Roma con loro che hanno lasciato poco spazio. Hanno giocatori molto bravi con il pallone tra i piedi e noi dobbiamo cooperare tutti assieme. Neres, Politano: sono giocatori che non si possono limitare solo con l'uno contro uno ma sarà importante comunicare bene in campo.

Sanchez? Sta migliorando, è un giocatore che purtroppo ha saltato la preparazione. Ha grande esperienza e ha bisogno di accumulare minuti. Non deve lavorare tanto in fase difensiva visto che non è la sua caratteristica principale ma dobbiamo altrettanto essere compatti. Contro il Napoli non avremo tanto possesso palla e ce lo dobbiamo aspettare. Servirà quindi lavoro in fase di non possesso. Sanchez lo può fare ma non è nelle sue corde. Si è allenato molto bene in settimana ma non posso dargli uno statuto particolare che lo farà giocare titolare tutte le partite. Gliel'ho detto fin dall'inizio e lui lo ha accettato. È importante che funga da leader, non solo in campo ma anche come comportamento e mentalità. Sa anche lui che può migliorare ancora il suo livello di prestazioni. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti".