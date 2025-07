Le parole del tecnico: "L'idea di portarlo a Udine la scorsa stagione è stata geniale. Purtroppo non ha funzionato per diversi motivi"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Udinese, Kosta Runjaic , tecnico bianconero, ha parlato così del futuro di Alexis Sanchez : "L'idea di portarlo a Udine la scorsa stagione è stata geniale. Purtroppo non ha funzionato per diversi motivi, a cominciare dal suo infortunio.

Io ho la responsabilità di pensare più in grande e ho fatto una scelta tecnica su di lui. Non credo sarà ancora un nostro giocatore, ma mai dire mai. Crediamo che l'impatto che ha avuto per noi non è stato abbastanza e un giocatore come lui si aspetta di giocare sempre. Ma io non posso offrirgli questo".