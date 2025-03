Intervenuto in conferenza stampa, Kosta Runjaic , tecnico dell'Udinese, ha parlato così della possibilità di vedere in campo Alexis Sanchez domani: "La possibilità c'è ma la risposta definitiva non posso darla, i desideri sono una cosa, capisco la domanda. Però poi la realtà è diversa da quella che si desidera. Ogni settimana non mi precludo nessuna possibilità, le decisioni da prendere non sono mai facili, il duo Lucca-Thauvin funziona bene e nelle ultime partite sono anche migliorati. Questa è la situazione attuale.

Se tutti sono a disposizione e in forma, se Lucca e Thauvin stanno bene è probabile che giocheranno loro. Pafundi si sta allenando bene, Sanchez si sta allenando bene, è un giocatore che parla bene con i compagni, che è importante in spogliatoio. Ha avuto possibilità di giocare e in futuro ne avrà altre. Spero però che indipendentemente da chi scenderà in campo verrà dato tutto per giocare al meglio, sappiamo che dobbiamo fornire una buona prestazione contro un avversario che può essere spiacevole da affrontare. Dobbiamo andare a dormire oggi con sensazioni positive per svegliarci poi ancora più carichi per dare ai nostri tifosi la gioia di una buona prestazione".