Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di Lautaro Martinez che l'ha costretto a lasciare il ritiro Albiceleste. Ecco le sue parole: "In principio contavamo su di lui, ma è stato l'ultimo ad arrivare e abbiamo scoperto che non era al meglio.