«Sì certo, i ragazzi sanno che è una partita importante perché ci può dare un'altra finale e abbiamo coscienza di questo. Che al di là del derby è una semifinale: vogliamo molto disputare la finale di Roma. Ma sinceramente non può salvare niente. L'ambiente da quando sono arrivato e dopo la vittoria della Supercoppa, appena arrivato un risultato meno positivo si è iniziato a parlare della panchina, di allenatori, destra, sinistra. Non mi salva qualcosa. Ho vinto già in Portogallo. Anche se per voi non è niente, ho vinto qualcosa e la pressione a me dà motivazione, ambizione. Arrivo in questo ambiente, mi va tutto bene, ma la mancanza di rispetto no. Ma va bene, alla fine facciamo i conti ed è dal 2011 che il Milan non vince due titoli. Qualche anno fa. Alla fine uno deve essere giudicato per quello che ha fatto. Nel mio caso, sei mesi», le sue parole.