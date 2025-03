Diego Pablo Simeone ha analizzato il pareggio della sua squadra contro l'Espanyol. Il tecnico argentino ha riconosciuto che l'Atlético non ha giocato bene ma è tornato, con tono polemico, sull'eliminazione contro il Real Madrid in Champions.

"Possiamo distinguere le diverse situazioni. In Champions abbiamo fatto un buon torneo, abbiamo giocato bene, nel secondo match col Real Madrid abbiamo vinto e siamo arrivati alla fine come ha deciso la UEFA, vincendo e venendo eliminati. Non è stato un colpo, è stato molto chiaro cosa è successo. Contro il Barcellona, siamo stati messi in difficoltà da una grande squadra che ci ha superato nel finale, segnando quattro gol in poco tempo, stavamo vincendo 2-0 al 70'. Oggi, invece, è stata una partita equilibrata, da pareggio, abbiamo segnato, hanno pareggiato su rigore e siamo qui".