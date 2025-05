"Tutti vogliamo arrivare ai massimi traguardi: in Liga, in Coppa del Re, in Champions, in Supercoppa… ma la realtà è che alla fine vince solo uno. Il PSG lavora da anni, cambiando allenatori, giocatori, eccetera, e solo ora, con la stabilità portata da Luis Enrique, la squadra sta rispondendo bene. L’Inter, negli ultimi tre anni, ha fatto grandi cose, pur avendo un budget diverso rispetto ad altre squadre più attrezzate. Sta facendo bene come gruppo, costruendo una vera squadra: è arrivata a due finali in tre anni. È un bel lavoro, fatto con costanza. Non c’è altra strada